Gigi e Vanessa – Insieme le pagelle | la sorpresa di Gerry Scotti 8 Cuccarini stella dello show 10

Il secondo appuntamento di Gigi e Vanessa – Insieme ha mantenuto la sua promessa: è una festa, è un inno, è un ritrovarsi tra amici. Niente formalità, tanto che la Incontrada inizia la puntata bevendo una camomilla. Ma D’Alessio vuole partire, iniziare al meglio. Sigla e poi arriva Gerry Scotti, che si è congedato da pochi minuti da La Ruota della Fortuna per giocare a una versione inedita di Chi vuol essere milionario con Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada. Le nostre pagelle. La sorpresa di Gerry Scotti e “Chi sarà il migliore”. Voto: 7+. Momento leggero, coinvolgente, da prima serata, con un vero e proprio cult della televisione, da sempre associato al suo conduttore: Gerry Scotti. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Gigi e Vanessa – Insieme, le pagelle: la sorpresa di Gerry Scotti (8), Cuccarini stella dello show (10)

Altri contenuti sullo stesso argomento

Mediaset Infinity. . Un regalo che ha cambiato la vita di Gigi #GigiEVanessaInsieme - facebook.com Vai su Facebook

Pronti a divertirvi, ballare e cantare insieme? Gigi, Vanessa e incredibili ospiti vi aspettano DOMANI in prima serata su #Canale5 e Mediaset Infinity per la seconda puntata di #GigiEVanessaInsieme Vai su X

Anticipazioni Gigi e Vanessa – Insieme, gli ospiti e la scaletta del 26 novembre - “Gigi e Vanessa – Insieme”, le anticipazioni della seconda puntata tra grandi amici ed emozioni musicali: gli ospiti del 26 novembre ... Scrive dilei.it

“Gigi e Vanessa Insieme”, gli ospiti della seconda puntata: la scaletta del 26 novembre - Scopri chi saranno gli ospiti della seconda puntata di "Gigi e Vanessa Insieme": tutti i dettagli sulla scaletta e le anticipazioni dell'amatissimo show di Canale 5. Riporta tag24.it

Gigi e Vanessa – Insieme: il nuovo varietà di Canale 5 che riscrive l’intrattenimento - Gigi e Vanessa – Insieme arriva su Canale 5 con un’ambizione precisa: restituire al pubblico il sapore del varietà classico senza nostalgia, ... Scrive cinematographe.it