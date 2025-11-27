Gigi e Vanessa contro Montalbano | ecco il risultato Sempre bene Chi l' ha visto?

Gli ascolti del mercoledì televisivo vedono, su Rai1, la replica de Il Commissario Montalbano con Luca Zingaretti segnare 2.636.000 spettatori pari al 17.1% di share, mentre su Canale5 Gigi e Vanessa Insieme con Gigi D'Alessio e Vanessa Incontrada totalizza una media di 2.298.000 spettatori pari al 18.2%. Su Rai2 il film The Equalizer 2 - Senza perdono con Denzel Washington ha divertito 901.000 spettatori pari al 5.5%, mentre su Italia1 il film Fast & Furious - Hobbs & Shaw con Vin Diesel e Jason Statham ha totalizzato 827.000 spettatori pari al 5.4%. Su Rai3, Federica Sciarelli con Chi l'ha Visto? ha conquistato 1. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Gigi e Vanessa contro Montalbano: ecco il risultato. Sempre bene Chi l'ha visto?

