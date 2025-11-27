Gigi D’Alessio | Siamo abbastanza stufi di sentire raccontare cose violente nelle canzoni e mi piacerebbe che si ascoltassero più canzoni sui valori veri della vita
L’artista napoletano, nel suo nuovo album, Nuje, vuole raccontare la realtà non mediata: «Ci siamo fatti usare dai social, anziché essere noi a usarli. La soglia massima dell’attenzione è di 10 secondi, stiamo tutti lì a scrollare e quindi vediamo una vita fake». 🔗 Leggi su Vanityfair.it
