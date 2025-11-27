Giardinetti via ai lavori per la nuova area fitness | termineranno a gennaio 2026

Cominceranno a breve i lavori per la realizzazione di una nuova area fitness a via Giovanni Dupré, nel quartiere Giardinetti nel municipio VI. Si tratta di una delle 25 nuove aree ludiche per le quali il Comune di Roma ha stanziato 2,3 milioni di euro. Solo nel municipio delle Torri sono sette. 🔗 Leggi su Romatoday.it

