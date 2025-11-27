Gianna Fratta | Sono donna chiamatemi Maestra Venezi? Curriculum sottodimensionato
Gianna Fratta è una delle direttrici d’orchestra più affermate del panorama internazionale. Nata a Erba, in provincia di Como, il 22 agosto 1973, ha infranto numerosi soffitti di cristallo nella sua carriera: è stata la prima donna a dirigere i Berliner Symphoniker, la prima donna italiana a dirigere l’Orchestra del Teatro dell’Opera di Roma e l a prima a condurre il concerto di Natale in Senato nel 2016. In un’intervista al Corriere della Sera,si presenta senza filtri: cittadina del mondo con base a Firenze, d orme fuori casa 300 notti all’anno. E quando le chiedono se preferisce essere chiamata Maestro o Maestra, la risposta è netta: Maestra, perché sono una donna. 🔗 Leggi su Cultweb.it
