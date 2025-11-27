Giancarlo Cherubini morto a 61 anni l' imprenditore dello sport

Viterbotoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Tuscia piange la morte di Giancarlo Cherubini, imprenditore molto conosciuto nel mondo dello sport e del fitness. Aveva 61 anni ed è stato l'anima della palestra GCube, oltre a ideatore del progetto Experience e fondatore di Move your business.Originario di Montefiascone, Cherubini era. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

giancarlo cherubini morto a 61 anni l imprenditore dello sport

© Viterbotoday.it - Giancarlo Cherubini, morto a 61 anni l'imprenditore dello sport

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

giancarlo cherubini morto 61Giancarlo Cherubini, il creatore del metodo Move Your Life – move your business: cos’è successo? - La comunità della Tuscia è in lutto per la scomparsa di Giancarlo Cherubini. Riporta alphabetcity.it

Cerca Video su questo argomento: Giancarlo Cherubini Morto 61