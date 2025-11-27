Giancarlo Cherubini morto a 61 anni l' imprenditore dello sport
La Tuscia piange la morte di Giancarlo Cherubini, imprenditore molto conosciuto nel mondo dello sport e del fitness. Aveva 61 anni ed è stato l'anima della palestra GCube, oltre a ideatore del progetto Experience e fondatore di Move your business.Originario di Montefiascone, Cherubini era. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Giancarlo Cherubini, il creatore del metodo Move Your Life – move your business: cos’è successo? - La comunità della Tuscia è in lutto per la scomparsa di Giancarlo Cherubini. Riporta alphabetcity.it