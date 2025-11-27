Giampaolo Morelli riprese e compleanno ad Ancona | Felice di aver festeggiato qui è una città romantica

Ancona, 27 novembre 2025 – L’altro ieri ha festeggiato il suo compleanno ad Ancona, e la cosa sembra avergli fatto piacere. Giampaolo Morelli da quasi un mese è impegnato nelle riprese del film ‘La regola dell’amico’, di cui è anche protagonista. Ormai conosce bene la città. A partire da piazza del Papa, dove, tra gli altri, si affaccia Palazzo Nembrini Gonzaga. Uno degli appartamenti ai piani alti, da cui si gode uno splendido panorama, è stato trasformato in set. E’ è qui che ieri mattina l’attore e regista ha accompagna Andrea Agostini, presidente della Fondazione Marche Cultura – Marche Film Commission e l’assessora alla Cultura del Comune Marta Paraventi, per un ‘sopralluogo’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Giampaolo Morelli, riprese e compleanno ad Ancona: “Felice di aver festeggiato qui, è una città romantica”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Tanti auguri di Buon Compleanno a Giampaolo Morelli ?. Foto da Giampaolo Morelli - facebook.com Vai su Facebook

25 NOVEMBRE: ANCHE GIAMPAOLO MORELLI SI UNISCE AGLI ARTISTI E ALLE ARTISTE PER DIRE NO ALLA VIOLENZA SULLE DONNE Grazie a Giampaolo Morelli per essersi unito agli altri artisti e alle artiste @NUOVOIMAIE . Un gesto, una voce, Vai su X

Giampaolo Morelli: «Mi sono sentito incapace ma ero solo dislessico. Sono stato depresso e ora, con mia moglie, aiuto i miei figli» - Giampaolo Morelli racconta con franchezza quello che ha significato scoprire, quando ormai era già un adulto, di essere dislessico. Scrive corriere.it