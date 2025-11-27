Giallo a Barcellona ritrovato morto il giovane casertano Rocco Amato

Feedpress.me | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E’ stato ritrovato morto domenica nel quartiere dell’Eixample di Barcellona Rocco Amato, un giovane originario di Francolise, in provincia di Caserta, scomparso da alcuni giorni. Lo confermano all’ANSA fonti diplomatiche. Il ritrovamento del corpo del giovane é avvenuto in circostanze ancora non chiarite dalla polizia spagnola, che ha avviato un’indagine sulla morte. Il consolato generale. 🔗 Leggi su Feedpress.me

giallo a barcellona ritrovato morto il giovane casertano rocco amato

© Feedpress.me - Giallo a Barcellona, ritrovato morto il giovane casertano Rocco Amato

Altre letture consigliate

giallo barcellona ritrovato mortoGiallo a Barcellona, ritrovato morto il giovane casertano Rocco Amato - E’ stato ritrovato morto domenica nel quartiere dell’Eixample di Barcellona Rocco Amato, un giovane originario di Francolise, in provincia di Caserta, scomparso da alcuni giorni. Segnala msn.com

giallo barcellona ritrovato mortoDa Caserta a Barcellona, il giallo sulla morte di Rocco Amato - Rocco Amato è stato ritrovato morto domenica nel quartiere dell'Eixample di Barcellona. Secondo internapoli.it

giallo barcellona ritrovato mortoTrovato morto a Barcellona un giovane del casertano scomparso - E' stato ritrovato morto domenica nel quartiere dell'Eixample di Barcellona, in Spagna, Rocco Amato, un giovane originario di Francolise, in provincia di Caserta, scomparso d ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Giallo Barcellona Ritrovato Morto