Giallo a Barcellona ritrovato morto il giovane casertano Rocco Amato
E’ stato ritrovato morto domenica nel quartiere dell’Eixample di Barcellona Rocco Amato, un giovane originario di Francolise, in provincia di Caserta, scomparso da alcuni giorni. Lo confermano all’ANSA fonti diplomatiche. Il ritrovamento del corpo del giovane é avvenuto in circostanze ancora non chiarite dalla polizia spagnola, che ha avviato un’indagine sulla morte. Il consolato generale. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Altre letture consigliate
Trovato senza vita Rocco Amato, giovane originario di #Francolise (Caserta) sparito da domenica scorsa a Barcellona. Gli amici e i parenti avevano lanciato diversi appelli via social fino al tragico epilogo. Giallo al momento sulle cause del decesso - facebook.com Vai su Facebook
Giallo a Barcellona, ritrovato morto il giovane casertano Rocco Amato - E’ stato ritrovato morto domenica nel quartiere dell’Eixample di Barcellona Rocco Amato, un giovane originario di Francolise, in provincia di Caserta, scomparso da alcuni giorni. Segnala msn.com
Da Caserta a Barcellona, il giallo sulla morte di Rocco Amato - Rocco Amato è stato ritrovato morto domenica nel quartiere dell'Eixample di Barcellona. Secondo internapoli.it
Trovato morto a Barcellona un giovane del casertano scomparso - E' stato ritrovato morto domenica nel quartiere dell'Eixample di Barcellona, in Spagna, Rocco Amato, un giovane originario di Francolise, in provincia di Caserta, scomparso d ... msn.com scrive