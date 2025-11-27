Giada Crescenzi ha chiamato tre volte la suocera la notte del delitto | Furiosa per serie coreane a tutto volume

Tre telefonate nel cuore della notte tra Giada Crescenzi e la suocera Stefania Camboni cristallizzano i momenti precedenti all'omicidio della donna. Non è escluso che la nuora fosse furiosa: secondo il compagno e figlio della vittima, Crescenzi non riusciva a dormire perché Camboni guardava serie coreane a tutto volume nel cuore della notte. 🔗 Leggi su Fanpage.it