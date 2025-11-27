Gettano in mare un perito assicurativo per falsificare la relazione su un incidente nautico | Vedi cosa devi fare

Today.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vedi cosa devi fare, fai quello che devi fare”. Sono state queste le parole rivolte a un perito assicurativo prima che due uomini lo scaraventassero in mare, nel tentativo di costringerlo a redigere la relazione su un incidente nautico tra due imbarcazioni e ottenere così un indennizzo. 🔗 Leggi su Today.it

gettano in mare un perito assicurativo per falsificare la relazione su un incidente nautico vedi cosa devi fare

© Today.it - Gettano in mare un perito assicurativo per falsificare la relazione su un incidente nautico: "Vedi cosa devi fare"

