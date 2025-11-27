Gettano in mare un perito assicurativo per falsificare la relazione su un incidente nautico | Vedi cosa devi fare

"Vedi cosa devi fare, fai quello che devi fare". Sono state queste le parole rivolte a un perito assicurativo prima che due uomini lo scaraventassero in mare, nel tentativo di costringerlo a redigere la relazione su un incidente nautico tra due imbarcazioni e ottenere così un indennizzo.

Castellammare, tentano estorsione e gettano in mare un perito assicurativo: due arresti - Per delega del Procuratore Distrettuale di Napoli i militari della Compagnia Carabinieri di Castellammare di Stabia hanno arrestato due persone gravemente indiziate del reato di ... Secondo msn.com

Castellammare, gettano in mare il perito per un’estorsione mancata: due arresti - La Procura ricorda che il provvedimento eseguito costituisce una misura cautelare emessa in fase di indagini preliminari ... Lo riporta ilgazzettinovesuviano.com

Buttano in mare il perito dell’assicurazione per convincerlo ad avere un bonus: due arresti a Castellammare - I due indagati hanno minacciato e aggredito il perito dell'assicurazione, che stava svolgendo verifiche su una barca, al fine di convincerlo a scrivere ... Si legge su fanpage.it