Venerdì notte, come di consueto, l’anticipo di Liga darà il via alla nuova giornata: siamo arrivati alla quattordicesima giornata e la prima gara sarà quella che vedrà opposti Getafe ed Elche. Due squadre con una bella classifica, che hanno iniziato la stagione molto bene: i valenciani, in particolare, sono stati una piccola rivelazione di questi . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Getafe-Elche (venerdì 28 novembre 2025 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Fiducia agli Azulones nell’anticipo