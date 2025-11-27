Gesualdo rinnova la Vampaleria | il fuoco sacro che unisce la comunità

Il 30 novembre, a Gesualdo, la Vampaleria di Sant’Andrea torna ad accendere le vie del borgo con la forza di un rito antico, più vivo che mai. Non una festa e neppure un semplice appuntamento del calendario, ma un gesto collettivo che attraversa i secoli: il falò dedicato all’Apostolo Andrea. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

