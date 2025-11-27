Palazzo D’Orleans, sede della presidenza della Regione Siciliana La Regione Siciliana ha erogato 45 milioni di euro ai Comuni per sostenere gli extracosti del ciclo dei rifiuti e premiare chi ha raggiunto il 60% di raccolta differenziata, con un decreto firmato il 28 novembre 2025 dall’assessorato guidato da Francesco Colianni. L’assessorato regionale dell’Energia e dei servizi di pubblica utilità ha pubblicato ieri gli elenchi di ripartizione di 45 milioni di euro destinati ai 390 Comuni siciliani. Di questi, 25 milioni riguardano il rimborso degli extracosti sostenuti per il conferimento e il trattamento dei rifiuti, mentre i restanti 20 milioni vengono assegnati agli enti locali che nel 2024 hanno superato la soglia del 60% di raccolta differenziata. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

© Ilfogliettone.it - Gestione rifiuti, la Regione Siciliana eroga 45 milioni ai 390 Comuni