Gerry Scotti | tutto quello che non sai sulla vita privata del conduttore de La ruota della fortuna

Gerry Scotti è uno dei conduttori più amati dal pubblico italiano, e negli ultimi mesi sta avendo un grandissimo successo visto l’exploit de La ruota della fortuna, autentica rivelazione di questa stagione, tanto che sono state già realizzate due puntate in prima serata de La ruota dei campioni. Il conduttore da circa 15 anni ha una relazione con Gabriella Perino, arrivata dopo la fine del matrimonio con Patrizia Grosso. Ha un solo figlio, Edoardo, avuto con l’ex moglie. È anche nonno di due nipotini, Virginia e Pietro. Ma scopriamo qualcosa in più sulla vita privata di Gerry Scotti. Nel 1991 si è sposato con Patrizia Grosso, architetto di professione. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Gerry Scotti: tutto quello che non sai sulla vita privata del conduttore de La ruota della fortuna

Scopri altri approfondimenti

Anche Samira Lui -che qui è di casa- e Gerry Scotti si sono innamorati del Friuli Venezia Giulia. Che si tratti di una discesa sugli sci o una tappa in rifugio, ogni scelta è quella giusta. Qui c'è tutto un mondo da scoprire: vi aspettiamo a braccia aperte. #iosonoFri - facebook.com Vai su Facebook

Gerry Scotti pigliatutto: dopo De Martino, batte la fiction Rai e rilancia “Chi vuol essere Milionario” Vai su X

Quando finisce La Ruota della Fortuna? Mediaset punta tutto su Gerry Scotti: ecco cosa succederà - La Ruota della Fortuna continua a conquistare il pubblico: Mediaset vuole prolungare il game show con Gerry Scotti e annuncia nuove puntate inedite. Si legge su rds.it

Gerry Scotti: età, altezza, nome vero, vita privata e carriera - È nato il 7 agosto 1956 a Miradolo Terme, in provincia di Pavia, e oggi ha 69 anni. Segnala daninseries.it

Stefano De Martino punge Mediaset: “Pensavano mi schiantassi ma hanno dovuto trovare un avversario” - Nonostante non sia così distante dai 40 anni, è per la Rai un “volto giovane”, il che la dice lunga sul nostro sistema. Come scrive dilei.it