Germania tentativo di spaccata? No solo un guidatore distratto

L'incidente è avvenuto ad Asberg, nel Baden-Württemberg, davanti a una filiale bancaria. Un uomo di 83 anni ha perso il controllo della sua auto mentre tentava di parcheggiare di fronte all’ingresso. Secondo la polizia, il conducente avrebbe confuso acceleratore e freno, finendo per sfondare l'ingresso della banca. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Germania, tentativo di spaccata? No "solo" un guidatore distratto

Altre letture consigliate

BILD, Germania – Adeyemi sempre più lontano dal Borussia Dortmund e l’Inter fa un tentativo: avviati i primi dialoghi con l’agente Jorge Mendes. - facebook.com Vai su Facebook

La Germania dice no al «Chat Control»: lo stop alla proposta di legge europea che può mettere a rischio la nostra privacy - E così viene rimandata ancora la proposta europea che i detrattori hanno chiamato Chat Control, ma il cui nome ufficiale è Child Sexual Abuse Regulament (Csar). Scrive corriere.it