Germania strage familiare a Reutlingen | uomo uccide quattro parenti e si suicida
Cinque membri di una stessa famiglia sono stati trovati morti martedì 25 novembre in diverse località del circondario di Reutlingen, nel Baden-Württemberg. L'allarme è partito quando un'assistente domiciliare ha trovato senza vita una donna di 60 anni nella sua abitazione. Le ferite presenti sul corpo hanno subito indirizzato i sospetti verso il fratello, un uomo di 63 anni. Durante la perquisizione della casa dell'uomo a Pfullingen, le unità speciali hanno scoperto altri due corpi: il 63enne e la compagna di 57 anni, entrambi deceduti per colpi d'arma da fuoco. Accanto a loro è stata trovata una pistola, probabilmente quella utilizzata per sparare. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Scopri altri approfondimenti
Dopo quella del 7/ #9novembre 1941, #Tuchinka, sobborgo di #Minsk, fu teatro di una nuova strage di ebrei.Nei giorni precedenti giunsero dalla #Germania circa 6.500 ebrei.Per far loro spazio, il #20novembre 1941, oltre 7.000 persone furono fucilate e poi s Vai su X
ACCADDE OGGI - PARIGI LA STRAGE DEL BATACLAN Il 13 novembre 2015, Parigi fu teatro di una delle più gravi tragedie della sua storia recente. In una serie coordinata di attacchi terroristici, 130 persone persero la vita e oltre 350 rimasero ferite. Dieci an - facebook.com Vai su Facebook
Cacciatore uccide a colpi di pistola la moglie, i due figli e la sorella, poi si suicida: la strage familiare in Germania - Il presunto omicida di 63 anni si è spostato tra Reutlingen, Pfullingen e St. Come scrive europa.today.it
Strage di Vallucciole, dopo 80 anni arriva la condanna: la Germania dovrà risarcire le famiglie delle vittime - Il tribunale civile di Firenze ha condannato la Germania al risarcimento di oltre 1,2 milioni di euro ai familiari delle vittime ... Scrive lanazione.it
La Germania dovrebbe pagare 50 milioni di euro per la strage nazista di Marzabotto - La Corte d’Appello di Bologna ha stabilito che i familiari delle vittime della strage di Marzabotto, dove tra il 29 settembre e il 5 ottobre del 1944 i nazisti massacrarono circa 800 civili, dovranno ... Scrive ilpost.it