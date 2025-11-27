Germania strage familiare a Reutlingen | uomo uccide quattro parenti e si suicida

Cinque membri di una stessa famiglia sono stati trovati morti martedì 25 novembre in diverse località del circondario di Reutlingen, nel Baden-Württemberg. L'allarme è partito quando un'assistente domiciliare ha trovato senza vita una donna di 60 anni nella sua abitazione. Le ferite presenti sul corpo hanno subito indirizzato i sospetti verso il fratello, un uomo di 63 anni. Durante la perquisizione della casa dell'uomo a Pfullingen, le unità speciali hanno scoperto altri due corpi: il 63enne e la compagna di 57 anni, entrambi deceduti per colpi d'arma da fuoco. Accanto a loro è stata trovata una pistola, probabilmente quella utilizzata per sparare. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

