Germania il piano segreto ‘Oplan Deu’ per la guerra con la Russia
(Adnkronos) – Si chiama 'Oplan deu' ed è il piano segreto della Germania per la guerra contro la Russia. Alcuni alti ufficiali tedeschi – una decina circa – si sono riuniti due anni e mezzo fa in un complesso militare a Berlino per lavorarci. L'invasione dell'Ucraina nel 2022 ha posto fine a decenni di stabilità . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Leggi anche questi approfondimenti
‘Oplan deu’, il piano segreto della Germania per la guerra contro la Russia. Alcuni alti ufficiali tedeschi – una decina circa – si sono riuniti due anni e mezzo fa in un complesso militare a Berlino per lavorarci. L’invasion dell’Ucraina nel 2022 ha posto fine a dec - facebook.com Vai su Facebook
È di oggi la notizia che la Germania prepara un piano segreto in caso di guerra con la Russia e che si parla addirittura di 800mila soldati Nato pronti. La Francia rilancia il nuovo servizio militare rivolgendosi ai giovani e anche il Ministro Crosetto porterà in Parl Vai su X
Germania, il piano segreto 'Oplan Deu' per la guerra con la Russia - 800mila soldati tedeschi, statunitensi e di altri paesi Nato verrebbero trasportati verso est, in direzione della linea del fronte ... Riporta adnkronos.com
Germania, il piano segreto di 1.200 pagine per prepararsi alla guerra contro la Russia - Il piano mostra perché la quantità di armi o il numero di truppe da sole potrebbero non decidere l’esito di un conflitto più ampio tra Mosca e l'Occidente ... Secondo milanofinanza.it
Germania, via al piano segreto per affrontare la guerra con la Russia/ “Prepararsi ad un attacco entro 2029” - Germania, il WsJ rivela l'esistenza di un piano segreto di risposta alla guerra con la Russia, il documento: "Mosca attaccherà un paese Nato entro 3 anni" ... Lo riporta ilsussidiario.net