Geolier straccia tutti i record | fatturato cresciuto del 3mila per cento in due anni
Il successo a Sanremo, i concerti sold out allo Stadio Maradona, le trasmissioni televisive. Il 2004 di Emanuele Palumbo, in arte Geolier, è stato un anno d'oro. Dodici mesi che ne hanno certificato la crescita artistica, ma anche quella economica, come dimostrano i fatturati della società che. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
