Geolier si confessa al Vanity Fair Stories 2025 | Ho tre facce di Maradona tatuate sul corpo ma non seguo il calcio Lo spritz azzuro? Non bevo A Napoli per tutti sono solo Manuè tra intellettuale e popolare scelgo di essere un sognatore

Il cantautore napoletano ha raccontato come vede la città che ama di più al mondo e quali sono le sue passioni al Vanity Fair Stories 2025, dove era in dialogo con il regista Mario Martone. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

