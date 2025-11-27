Geolier si confessa al Vanity Fair Stories 2025 | Ho tre facce di Maradona tatuate sul corpo ma non seguo il calcio Lo spritz azzuro? Non bevo A Napoli per tutti sono solo Manuè tra intellettuale e popolare scelgo di essere un sognatore

Il cantautore napoletano ha raccontato come vede la città che ama di più al mondo e quali sono le sue passioni al Vanity Fair Stories 2025, dove era in dialogo con il regista Mario Martone. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Geolier si confessa al Vanity Fair Stories 2025: «Ho tre facce di Maradona tatuate sul corpo, ma non seguo il calcio. Lo spritz azzuro? Non bevo. A Napoli per tutti sono solo "Manuè", tra intellettuale e popolare scelgo di essere un sognatore»

