Geolier si confessa al Vanity Fair Stories 2025 | Ho tre facce di Maradona tatuate sul corpo ma non seguo il calcio Lo spritz azzuro? Non bevo A Napoli per tutti sono solo Manuè tra intellettuale e popolare scelgo di essere un sognatore
Il cantautore napoletano ha raccontato come vede la città che ama di più al mondo e quali sono le sue passioni al Vanity Fair Stories 2025, dove era in dialogo con il regista Mario Martone. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Chiara Frattesi parla per la prima volta delle critiche ricevute all’inizio della sua relazione con Geolier. Che cosa ha rivelato, la sofferenza e il confronto perenne con la sua ex Valeria - facebook.com Vai su Facebook
Napoli secondo Geolier e Mario Martone: le due facce della città raccontate sul palco del Vanity Fair Stories 2025 - Il cantante e il regista, entrambi napoletani doc, si sono incontrati per la prima volta sul palco del Vanity Fair Stories, indagando somiglianze e differenze ... vanityfair.it scrive
Vanity Fair Stories 2025: festival di Vanity Fair con ospiti e incontri - Sabato 22 e domenica 23 novembre 2025 si svolge al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano (via Larga 14) l'ottava edizione del festival Vanity Fair Stories: due giorni di incontri con oltre 80 ospiti ... Secondo mentelocale.it
ISCRIVITI! VI ASPETTIAMO AL VANITY FAIR STORIES 2025 - Dopo l’edizione record nel 2024, va in scena il nuovo Vanity Fair Stories, il più grande evento nel suo genere aperto a tutti. Riporta vanityfair.it