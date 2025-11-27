Geolier | Ho tre facce di Maradona tatuate sul corpo ma non seguo il calcio Lo spritz azzuro? Non bevo Il re di Napoli? Non sono io a casa mi chiamano Manuè

Il cantautore napoletano ha raccontato come vede la città che ama di più al mondo e quali sono le sue passioni al Vanity Fair Stories 2025, dove era in dialogo con il regista Mario Martone. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Geolier: «Ho tre facce di Maradona tatuate sul corpo, ma non seguo il calcio. Lo spritz azzuro? Non bevo. Il «re di Napoli»? Non sono io, a casa mi chiamano “Manuè”»

Napoli secondo Geolier e Mario Martone: le due facce della città raccontate sul palco del Vanity Fair Stories 2025 - Il cantante e il regista, entrambi napoletani doc, si sono incontrati per la prima volta sul palco del Vanity Fair Stories, indagando somiglianze e differenze ... vanityfair.it scrive

Geolier sbanca Napoli, "sul palco cuore e ribellione" - In cinquantottomila all'ippodromo di Agnano per il primo dei due concerti di Geolier che torna ad esibirsi nella sua città dopo i tre sold out dello scorso anno al Maradona. Riporta ansa.it