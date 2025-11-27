Genova sessantenne travolta da un’auto in piazza Montano È grave
Una donna di 60 anni è stata investita da un’auto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. È successo in piazza Montano a Sampierdarena: è molto grave. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
