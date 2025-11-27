Genova sessantenne travolta da un auto in piazza Montano È grave
Una donna di 60 anni è stata investita da un’auto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. È successo in piazza Montano a Sampierdarena: è molto grave. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
Una donna di 60 anni è stata investita da un’auto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. È successo in piazza Montano a Sampierdarena. La sessantenne è stata travolta dalla vettura per cause ancora da accertare ed è finita sull'asfalto battendo - facebook.com Vai su Facebook
Genova, sessantenne travolta da un auto in piazza Montano. È grave - Una donna di 60 anni è stata investita da un’auto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. Secondo ilsecoloxix.it
Donna muore schiacciata da un’auto a Genova: travolta sul marciapiede da una vettura parcheggiata - Una donna ha perso la vita in un incidente stradale, questa volta però, al volante del mezzo che l’ha travolta non c’era nessuno. Come scrive fanpage.it
Donna morta schiacciata da un'auto a Genova: travolta da una vettura parcheggiata - Una donna di 70 anni è morta stamani investita da un'auto in via Borgoratti, nel levante di Genova. rainews.it scrive