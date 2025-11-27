Genova parte la riforma dei municipi 55 assunzioni entro il 2027 l’anno prossimo 3 milioni per le manutenzioni

La giunta Salis annuncia la rivoluzione per le nove ex circoscrizioni. “Più poteri, più soldi e più responsabilità: ai cittadini un ruolo propositivo”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

genova parte riforma municipiParte la riforma dei municipi. “Entro il 2027 55 assunzioni, l’anno prossimo 3 milioni per le manutenzioni” - “Più poteri, più soldi e più responsabilità: ai cittadini un ruolo propositivo” ... Si legge su ilsecoloxix.it

Comunali Genova, Salis 'cancelleremo la riforma dei Municipi' - "I Municipi devono tornare a essere un presidio reale sul territorio a Genova, va cancellato l'accentramento che ha voluto il centrodestra con la riforma del 2021, noi ci impegniamo nei primi cento ... Si legge su ansa.it

Genova lancia forum dei Municipi per migliorare il decoro urbano - Incontri e approfondimenti con tutti i nove Municipi di Genova da settembre per condividere le principali criticità segnalate dai territori sulla raccolta dei rifiuti, la pulizia della città e il ... Come scrive ansa.it

