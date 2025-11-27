Genova niente presepe in Comune | esplode il caso
"Uno schiaffo alle famiglie genovesi, a chi nel presepe vede racchiusi plasticamente i valori del Natale; uno schiaffo alle associazioni che ogni anno hanno esposto a palazzo Tursi, anche dalle delegazioni più lontane, le proprie statuine elaborate con cura; uno schiaffo alla nostra tradizione e alla nostra cultura che fa di Genova un'eccellanza in questo settore. La scelta della sindaca Salis e della sua giunta di non allestire in Comune quest'anno il presepe è imbarazzante e ancora più stucchevole la motivazione di quel no rimbalzato oggi in Sala Rossa, durante la commissione, e definito dall'assessore Beghin come 'una scelta politica'". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
