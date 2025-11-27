Genova inchiesta sui microcellulari nel carcere di Marassi tra gli indagati anche boss del clan Spada
Monitorati 150 dispositivi clandestini e 115 sim. I detenuti li usavano per parlare con parenti, amici e altri reclusi. A far entrare gli smartphone erano i familiari Indagine della Direzione investigativa antimafia di Genova sul traffico di microcellulari introdotti nel carcere di Marassi. L. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
