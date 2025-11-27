Genova in un container 700 kg di un composto chimico usato per la produzione di droga

funzionari del Reparto Antifrode dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Genova, insieme ai militari del Comando Provinciale della guardia di finanza, hanno posto sotto sequestro oltre dieci tonnellate di materiale chimico industriale all'interno del porto del capoluogo ligure. Tra i componenti della merce, trasportata in un container arrivato dal porto sudafricano di Durban, sono stati individuati circa 700 chilogrammi di permanganato di potassio, sostanza frequentemente sfruttata dalle organizzazioni criminali nella produzione di stupefacenti. Durante il controllo del carico, gli operatori hanno esaminato circa 10 tonnellate di un prodotto identificato come CCP (Chem Control Pellet) 108, una miscela composta da ossido di alluminio, permanganato di potassio, carbonato di sodio e bicarbonato di sodio. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Genova, in un container 700 kg di un composto chimico usato per la produzione di droga

Contenuti che potrebbero interessarti

#Genova violenta ondata di #maltempo. Una tromba marina si è abbattuta contro il porto di Pra facendo finire in mare diversi container. - facebook.com Vai su Facebook

Nel porto di Genova scoperti 700 chili di permanganato, la sostanza che serve a produrre eroina e cocaina - Gli investigatori, al controllo della merce stipata in un container proveniente dal porto di Durban in Sud Africa ... primocanale.it scrive

Maxi sequestro al porto: trovati oltre 700 kg di sostanza utilizzata per produrre eroina e cocaina - Si tratta di permanganato di potassio ed è comunemente utilizzato dalle organizzazioni criminali per produrre droghe come eroina e cocaina ... Da genovatoday.it

GENOVA, SEQUESTRO RECORD DI EROINA: 270 KG IN CONTAINER PORTO/ Sco, “operazione senza precedenti in 30 anni” - Sco, "operazione senza precedenti negli ultimi 30 anni". Da ilsussidiario.net