Genova al via educazione sessuo-affettiva a scuola Salis | Serve regia nazionale non gesti simbolici

Fanpage.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel giorno contro la violenza sulle donne, Genova ha avviato un progetto di educazione sessuo-affettiva nelle scuole dell'infanzia. Fanpage ha parlato con la sindaca Silvia Salis per capire cosa significa partire dai bambini e perché in Italia la prevenzione fa ancora così paura. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

genova via educazione sessuoEducazione sessuo-affettiva per bambini: al via il progetto a Genova. Quando parte e info - affettiva per i bambini, organizzato dal Comune di Genova in collaborazione con due centri antiviolenza: Mascherona e Per non subire ... Si legge su mentelocale.it

genova via educazione sessuoEducazione sessuo-affettiva negli asili: dalla Lega a FdI alle 'Libere femministe Genova', raffica di critiche alla giunta Salis - affettiva nelle scuole dell’infanzia genovesi diventa un caso politico. Riporta telenord.it

genova via educazione sessuoEducazione Sessuo-Affettiva per Bambini in Asilo a Genova: Un Percorso Essenziale per la Crescita Emotiva - affettiva a Genova rappresenta un importante progresso nella sensibilizzazione di bambini e famiglie. Lo riporta notizie.it

Cerca Video su questo argomento: Genova Via Educazione Sessuo