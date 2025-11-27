Genova al via educazione sessuo-affettiva a scuola Salis | Serve regia nazionale non gesti simbolici
Nel giorno contro la violenza sulle donne, Genova ha avviato un progetto di educazione sessuo-affettiva nelle scuole dell'infanzia. Fanpage ha parlato con la sindaca Silvia Salis per capire cosa significa partire dai bambini e perché in Italia la prevenzione fa ancora così paura. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondisci con queste news
Silvia Sardone. . La sfida di Silvia Salis a Genova: "Educazione sessuo-affettiva in quattro asili del Comune". E c'è già qualcuno che parla di rischio ideologia gender in arrivo. Perchè fare queste lezioni di questo tipo a bambini così piccoli? - facebook.com Vai su Facebook
A gennaio partirà un progetto di educazione sessuo-affettiva in quattro scuole materne di #Genova, con circa 300 bambine e bambini coinvolti e in accordo con le famiglie. È un piccolo passo, ma con l'aria che tira in questo Paese credo possa essere molto si Vai su X
Educazione sessuo-affettiva per bambini: al via il progetto a Genova. Quando parte e info - affettiva per i bambini, organizzato dal Comune di Genova in collaborazione con due centri antiviolenza: Mascherona e Per non subire ... Si legge su mentelocale.it
Educazione sessuo-affettiva negli asili: dalla Lega a FdI alle 'Libere femministe Genova', raffica di critiche alla giunta Salis - affettiva nelle scuole dell’infanzia genovesi diventa un caso politico. Riporta telenord.it
Educazione Sessuo-Affettiva per Bambini in Asilo a Genova: Un Percorso Essenziale per la Crescita Emotiva - affettiva a Genova rappresenta un importante progresso nella sensibilizzazione di bambini e famiglie. Lo riporta notizie.it