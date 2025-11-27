Genoa-Verona sabato 29 novembre 2025 ore 15 | 00 | formazioni quote pronostici
Daniele De Rossi ha ridato linfa al Genoa ma spera ora di condurla alla vittoria nel turno casalingo dell 13esima giornata di Serie A contro il Verona. Il Grifone arriva da tre risultati utili consecutivi ma si trova ancora in piena zona retrocessione con soli 8 punti e ha bisogno di un colpo grosso in . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
| Nella gara contro il Verona rossoblù in campo con la maglia Kombat XXV Leggi la notizia qui: buoncalcioatutti.it/2025/11/27/gen… ? #Genoa #SerieA #GenoaVerona #XXV #KappaSport #DDR #KombatXXV Vai su X
Genoa, contro il Verona uno snodo cruciale: e De Rossi lavora per blindare la difesa Andrea Piras Inutile girarci attorno. Quello di sabato pomeriggio è uno snodo cruciale per il Genoa. Al "Ferraris" arriva il Verona di un Paolo Zanetti in bilico e la squadra di D - facebook.com Vai su Facebook
Genoa, De Rossi: "Col Verona non sarà una passeggiata. Io leader come dice Pruzzo? I valori emergeranno" - Il Genoa di De Rossi ha un obiettivo chiaro col Verona, vincere la prima in casa. Riporta telenord.it
Genoa-Verona: i club della Liguria che organizzano pullman per il Ferraris - Verona: i club della Liguria che organizzano pullman per il Ferraris. Secondo pianetagenoa1893.net
Genoa-Verona: al via la prevendita, biglietto gratis nei Distinti e in Zena per gli Under 14 - Verona: al via la prevendita, biglietto gratis nei Distinti e in Zena per gli Under 14. pianetagenoa1893.net scrive