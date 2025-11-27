Genoa la cura di De Rossi funziona | le quattro mosse che hanno permesso al Grifone di rilanciarsi dopo un periodo non facile

Genoa, la cura di De Rossi inizia a dare i suoi frutti. Le decisioni del tecnico romano che hanno permesso ai rossoblu di ripartire A Genova, Daniele De Rossi non ha perso tempo. Con la sapienza di un barman esperto, ha agitato e mescolato gli ingredienti a sua disposizione, trasformando un Genoa in difficoltà in . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Genoa, la cura di De Rossi funziona: le quattro mosse che hanno permesso al Grifone di rilanciarsi dopo un periodo non facile

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

https://www.pianetagenoa1893.net/rassegna-stampa/tuttosport-genoa-effetti-della-cura-de-rossi/ - facebook.com Vai su Facebook

Gazzetta dello Sport – La cura del dottor De Rossi rivitalizza Martin, Ostigard e Thorsby - Il tecnico De Rossi ha rimesso in carreggiata il Genoa con le sue scelte: spazio a Vitinha e Colombo in attacco ... Da pianetagenoa1893.net

TUTTOSPORT – Genoa: effetti della cura De Rossi - Piccoli passi con due pareggi, ma l'attacco si è sbloccato: rivitalizzati Martin, Thorsby e Frendrup ... Secondo pianetagenoa1893.net

Genoa, De Rossi sabato sfida il Verona e il tabù "Ferraris" - La cura di Daniele De Rossi continua, soprattutto nel reparto d’attacco. Lo riporta telenord.it