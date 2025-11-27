Generazione sogni interrotti Garantiti e precari | che divario | Uno su due è insoddisfatto

di Francesco Ingardia "Ho rinunciato a curarmi e anche a cercare di avere figli, non ce la faccio". Oppure, "persino il taglio dei capelli è diventato un sacrificio". Peggio, "non so se tra un anno riuscirò a pagare tutto: le bollette ti mangiano viva". O ancora: "Nel 2022 riuscivo a mettere qualcosa da parte, ora no". Tutte confessioni che danno lo spaccato della società. Lo dice la Cgil, con uno stipendio medio netto per tredici mensilità di 1.300 euro (dati Istat), una commessa quarantenne, un'infermiera 29enne, un assistente familiare di 39 anni o un cuoco comunale di 52, rimangono sotto la soglia di galleggiamento del lavoro dipendente privato.

