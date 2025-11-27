Gemitaiz annuncia la tracklist dell’album Elsewhere feat con Salmo e Coez

Gemitaiz annuncia la tracklist dellalbum Elsewhere che conterrà molte collaborazioni, da Salmo a Coez. Gemitaiz, dopo aver annunciato il suo nuovo album Elsewhere ( Tanta Roba LabelColumbia RecordsSony Music Italy ), fuori ovunque venerdì 12 dicembre, svela oggi la tracklist completa e i featuring del suo nuovo progetto, già disponibile in pre-order. Insieme a lui per questo viaggio ci saranno artisti del calibro di: Mathilde Fernandez, Salmo, Neffa, Ele A, Coez, MadMan, Venerus, Meg, Joshua e Danno. Un progetto in cui ogni suono proviene da strumenti reali suonati da musicisti, e ogni immagine è così com’è stata scattata. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

