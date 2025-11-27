Gelo a Natale in Toscana? Cosa dicono davvero i modelli | nessun segnale affidabile al momento

Negli ultimi giorni alcuni articoli di stampa hanno rilanciato l’ipotesi di una possibile “ondata di gelo a Natale” in Toscana, attribuendo ai modelli meteorologici segnali già chiari di un’imminente irruzione fredda dal Polo Nord. Tuttavia, una lettura oggettiva dei dati numerici racconta una storia più prudente. Le previsioni a medio-lungo termine mostrano infatti una grande incertezza, e gli attuali ensemble modellistici non confermano alcun evento freddo strutturato in vista delle festività. Perché le previsioni a lunga scadenza non possono dare certezze. I modelli globali — come il GFS — sono strumenti indispensabili per capire l’evoluzione atmosferica, ma hanno limiti precisi. 🔗 Leggi su Retemeteoamatori.it

