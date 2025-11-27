Geely Auto arriva in Italia presentando il suo Rinascimento Tecnologico

Vanityfair.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'azienda cinese ha celebrato il suo ingresso nel mercato automobilistico italiano con The Masterpiece – Benvenuti nel Rinascimento Tecnologico, un evento speciale, nel cuore di Milano, tra arte e innovazione. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

geely auto arriva in italia presentando il suo rinascimento tecnologico

© Vanityfair.it - Geely Auto arriva in Italia presentando il suo Rinascimento Tecnologico

