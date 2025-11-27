Gealife Motorsport porta TuttoRally alla Dakar

Tuttorally.news | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il team piemontese Gealife Motorsport ha concluso la fase preparatoria dei due camion Iveco che parteciperanno alla prossima edizione della Dakar Classic in Arabia Saudita dal 3 al 17 gennaio 2026. Protagonisti un 190.30 4X4 e il leggendario “Musone” ANW 150.16 4X4. Torna la Dakar, il rally raid più famoso della storia che si corre . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

Immagine generica

