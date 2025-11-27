Gealife Motorsport porta TuttoRally alla Dakar
Il team piemontese Gealife Motorsport ha concluso la fase preparatoria dei due camion Iveco che parteciperanno alla prossima edizione della Dakar Classic in Arabia Saudita dal 3 al 17 gennaio 2026. Protagonisti un 190.30 4X4 e il leggendario “Musone” ANW 150.16 4X4. Torna la Dakar, il rally raid più famoso della storia che si corre . 🔗 Leggi su Tuttorally.news
Il team piemontese Gealife Motorsport è pronto a prendere parte alla Dakar Classic 2026, in programma in Arabia Saudita dal 3 al 17 gennaio. Dopo mesi di lavoro tecnico e logistico, la squadra conferma l’iscrizione di due camion Iveco: il 190.30 4×4, al debu - facebook.com Vai su Facebook