Gazzetta dello Sport | Lukaku accelera | ipotesi Champions e rientro già a Lisbona

"> Nel suo approfondimento pubblicato sulla Gazzetta dello Sport, Antonio Giordano racconta il conto alla rovescia verso il rientro di Romelu Lukaku. Sono centocinque giorni oggi dal suo stop del 14 agosto, e il centravanti belga si avvicina finalmente alla fase decisiva del recupero. Come sottolinea Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport, il ritorno non avverrà contro la Roma né in Coppa Italia contro il Cagliari, mentre resta una possibilità – non remota – per la Juventus. Per Lisbona, Udine o con ancor più certezze per Riad, invece, il recupero può diventare realtà. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Gazzetta dello Sport: “Lukaku accelera: ipotesi Champions e rientro già a Lisbona”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Gazzetta dello Sport - Le probabili formazioni. #AtleticoInter - facebook.com Vai su Facebook

La #primapagina della Gazzetta di oggi PAZZESCA DAVIS Vai su X

Lukaku accelera il rientro: vuole esserci per la Supercoppa - Lukaku accelera il rientro: vuole esserci per la Supercoppa Romelu Lukaku accelera. Si legge su forzazzurri.net

GAZZETTA - Napoli-Atalanta, l'abbraccio tra Conte e Lukaku a fine partita un segnale di gruppo e di unità - La rosea esalta il tecnico pugliese, che dopo la pesante sconfitta di Bologna è riuscito a risollevare il Napol ... Da napolimagazine.com

Gazzetta dello Sport: “Riecco Conte” - Un imperativo per cancellare le nubi gonfie di tensione ereditate dal tracollo di Bologna e per evitare che Antonio Conte sprofondasse nelle sue stesse ossessioni. Riporta napolipiu.com