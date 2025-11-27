Gaza Ong | Inflazione aumentata del 700% da 2022 a oggi un cartone di uova costa $180 crisi alimentare strutturale voluta da Israele

Secondo Ong e ricercatori, scarsità artificiale e restrizioni sui beni in entrata spingono Gaza verso una crisi alimentare estrema, con inflazione intorno al 700% Diverse Ong di tutto il mondo hanno denunciato la terribile carestia e crisi alimentare a Gaza. Il report di The Good Shepherd ha. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

gaza ong inflazione aumentata del 700 da 2022 a oggi un cartone di uova costa $180 crisi alimentare strutturale voluta da israele

© Ilgiornaleditalia.it - Gaza, Ong: "Inflazione aumentata del 700% da 2022 a oggi, un cartone di uova costa $180, crisi alimentare strutturale voluta da Israele"

