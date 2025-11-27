Gaza Max Planck Institute avverte | Calo della speranza di vita a 40 anni genocidio ha causato oltre 78mila morti dirette sempre più orfani
Studio del Max Planck: la guerra a Gaza ha dimezzato la speranza di vita nel 2024 e causato oltre 78 mila morti dirette, con impatti analoghi a genocidi Il Max Planck Institute for Demographic Research ha condotto un nuovo studio sugli effetti demografici del genocidio a Gaza. I dati sono sco. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Approfondisci con queste news
« Il bilancio delle vittime a Gaza probabilmente supera i 100.000, secondo uno studio del Max-Planck. Almeno 100.000 palestinesi sono stati uccisi a Gaza durante il genocidio israeliano durato oltre due anni.» Ghassan Abu Sitta, medico chirurgo youtube Vai su X
Redazione, La nuova ricerca: «100mila uccisi», Il Manifesto, 27 novembre 2025 TERRA RIMOSSA Sono almeno 100mila i palestinesi di Gaza uccisi dall’offensiva israeliana Sono almeno 100mila i palestinesi di Gaza uccisi dall’offensiva israeliana: la stima l’ - facebook.com Vai su Facebook
Gaza: study reveals unprecedented losses of life and life expectancy - Researchers analyze the human toll of the ongoing conflict using a statistical model that takes data uncertainties into account ... Da mpg.de
More than 100,000 Palestinians likely killed in Gaza, leading German institute says - related death toll is substantially higher than the Palestinian health ministry’s own figures ... Riporta middleeasteye.net
German Research Suggests Over 100,000 Casualties in Gaza Genocide - The German weekly newspaper ZEIT suggests that the number of Palestinians who died in the Gaza genocide may be far higher than previously estimated. Lo riporta en.tempo.co