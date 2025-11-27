Gaza Max Planck Institute avverte | Calo della speranza di vita a 40 anni genocidio ha causato oltre 78mila morti dirette sempre più orfani

Studio del Max Planck: la guerra a Gaza ha dimezzato la speranza di vita nel 2024 e causato oltre 78 mila morti dirette, con impatti analoghi a genocidi Il Max Planck Institute for Demographic Research ha condotto un nuovo studio sugli effetti demografici del genocidio a Gaza. I dati sono sco. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Gaza, Max Planck Institute avverte: "Calo della speranza di vita a 40 anni, genocidio ha causato oltre 78mila morti dirette, sempre più orfani"

