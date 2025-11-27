Gaza le piogge fanno crollare la copertura della clinica di Emergency | Le tende nuove sono ferme ai valichi

Nella Striscia di Gaza le forti piogge dei giorni scorsi si sono abbattute anche sulla clinica di Emergency, che da agosto 2024 porta assistenza gratuita alla popolazione palestinese allo stremo. Nella giornata di martedì 25 novembre, la zona di Khan Younis, nel sud, è stata flagellata da una vera e propria bufera d’acqua. Le immagini inviata dall’organizzazione mostrano il crollo della copertura dell’ area di attesa per le vaccinazioni. “Le tende – fa sapere l’ong – sono ormai sommerse dal fango, in pieno inverno. Gli aiuti necessari per riparare e rinforzarle si trovano fermi ai valichi, a pochi chilometri di distanza, ma non vengono fatti entrare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Gaza, le piogge fanno crollare la copertura della clinica di Emergency: “Le tende nuove sono ferme ai valichi”

News recenti che potrebbero piacerti

Le prime piogge hanno trasformato Gaza in un mosaico di tende allagate, famiglie allo scoperto e quartieri impossibili da abitare. La mancanza di materiali, ripari e aiuti adeguati aggrava una crisi umanitaria che colpisce oltre un milione di persone. Nonostant - facebook.com Vai su Facebook

Le piogge che stanno investendo la Striscia di Gaza negli ultimi giorni hanno devastato tende, campi profughi, ospedali da campo. Centinaia di migliaia di sfollati, che hanno trovato riparo in tende e strutture di fortuna, affrontano l'inverno senza nulla che li pro Vai su X

A Gaza forti piogge e tende allagate. Romanelli «Sfollati al riparo tra le macerie» - Il parroco descrive una Striscia allo stremo, travolta da bombardamenti continui, piogge torrenziali e freddo pungente. romasette.it scrive

Forti piogge su Gaza, allagate le tende delle famiglie sfollate - Le forti piogge che da ieri flagellano la Strisica di Gaza hanno allagato migliaia di tende dove hanno trovato rifugio le famiglie di sfollati, bagnando abiti, cibo e i pochi beni rimasti e rendendo a ... Come scrive ansa.it