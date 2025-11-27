Gaza giornalista palestinese Farah Abu Ayyash | Io detenuta per 110 giorni in carcere israeliano Moskboiya torturata picchiata e umiliata

La giornalista palestinese Farah Abu Ayyash denuncia tortura e abusi dopo 110 giorni di detenzione da Israele: “Ammanettata, bastonata, insultata”. Organizzazioni fanno appello La giornalista palestinese Farah Abu Ayyash ha raccontato i suoi 110 giorni di detenzione nel carcere israeliano di. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Gaza, giornalista palestinese Farah Abu Ayyash: “Io detenuta per 110 giorni in carcere israeliano Moskboiya, torturata, picchiata e umiliata”

