Gatti ko per la gastroenterite | sta fuori anche col Cagliari? Le ultimissime novità sulle condizioni del difensore

27 nov 2025

che ha saltato Fiorentina e Bodo. La  Juventus  ha dovuto affrontare due  sfide cruciali, quella di  campionato  contro la  Fiorentina  e quella di  Champions League  contro il  BodøGlimt, senza poter contare su  Federico Gatti. Il  difensore centrale  è stato colpito da un’ influenza  che ha avuto come conseguenza una  forte gastroenterite, un problema di salute che ha  sconvolto i piani  del tecnico  Luciano Spalletti  nel reparto arretrato. Due assenze pesanti: piani difensivi stravolti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

