che ha saltato Fiorentina e Bodo. La Juventus ha dovuto affrontare due sfide cruciali, quella di campionato contro la Fiorentina e quella di Champions League contro il BodøGlimt, senza poter contare su Federico Gatti. Il difensore centrale è stato colpito da un’ influenza che ha avuto come conseguenza una forte gastroenterite, un problema di salute che ha sconvolto i piani del tecnico Luciano Spalletti nel reparto arretrato. Due assenze pesanti: piani difensivi stravolti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Gatti ko per la gastroenterite: sta fuori anche col Cagliari? Le ultimissime novità sulle condizioni del difensore