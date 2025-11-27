Gatti Juventus notizie incoraggianti dalla Continassa | quando è previsto il rientro in gruppo del centrale Tutti gli aggiornamenti
di Marco Baridon Gatti Juventus, il centrale ha lavorato ancora a parte sul campo: il rientro in gruppo è previsto per domani, Spalletti lo aspetta per il Cagliari. Arrivano segnali incoraggianti dalla Continassa per Luciano Spalletti e per tutto l’ambiente bianconero. Dopo l’emergenza difensiva che ha caratterizzato la vittoriosa ma complessa trasferta di Champions League contro il Bodo Glimt (dove la squadra ha vinto 3-2 in rimonta), l’attenzione dello staff tecnico è focalizzata sul recupero delle pedine assenti. Il nome in cima alla lista è quello di Federico Gatti, costretto a saltare la spedizione in Norvegia a causa di una forte sindrome influenzale che lo aveva debilitato nei giorni scorsi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
