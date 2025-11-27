Gasperini | La gara col Napoli è molto attesa | è giusto così Koné non sembra grave aspettiamo

Dopo la vittoria della Roma allo Stadio Olimpico contro il Midtjylland in Europa League, Gasperini è intervenuto in conferenza stampa per analizzare la prestazione della squadra. Le parole di Gasperini. Perché non è contento della gara? Koné? «Koné, aspettiamo: ha preso una brutta contusione. Non sembra grave. Abbiamo perso un’occasione per fare una partita migliore: abbiamo concesso troppo. Per domenica serve recuperare energie e fare un altro tipo di partita.» Ma El Shaarawy falso nove non le piace? «Sì, nella Primavera del Genoa l’ha fatto: ci può giocare, non ci avevo pensato.» Un giudizio su Ghilardi e Wesley? «Troppi errori per Wesley, peccato perché è un gran motore: tanti errori però non lo mettono in risalto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

