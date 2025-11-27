Garlascoperizia | Dna compatibile Sempio
8.30 C'è "piena concordanza" fra le tracce di Dna trovate nel 2007 su due unghie di Chiara Poggi e la linea paterna di Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Garlasco. E' l'esito della perizia, firmata dalla genetista Denise Albani, riportato da alcuni quotidiani. Ricci, perito di Stasi, parla di "conferma esplicita" dei risultati della perizia di parte dal 2023. "Ora però a dirlo è Albani, nominata dal Tribunale di Pavia. siamo spettatori di quello che succederà in base alle risultanze investigative", ha detto all'Agi. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
