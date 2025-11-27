Garlasco svolta nel caso Poggi | perché il DNA della famiglia di Sempio si trovava sotto le unghie di Chiara?

27 nov 2025

La nuova analisi biostatistica riapre scenari rimasti in ombra per 18 anni: compatibilità piena con la linea maschile dei Sempio, ma il DNA è misto e degradato. Il 18 dicembre la verità in aula. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Garlasco, svolta nel caso Poggi: perché il DNA della famiglia di Sempio si trovava sotto le unghie di Chiara?

