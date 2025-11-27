Garlasco sulle unghie di Chiara Poggi c' è un Dna riconducibile ad Andrea Sempio

La nuova inchiesta sul delitto di Garlasco è a una svolta. Secondo indiscrezioni, dall'incidente probatorio disposto dal gip di Pavia è emerso che sulle unghie di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto del 2007, c'è un Dna riconducibile ad Andrea Sempio. La linea paterna di quel codice genetico porta infatti a una cerchia ristretta di persone e per logica investigativa, quindi, ad Andrea. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Garlasco, "sulle unghie di Chiara Poggi c'è un Dna riconducibile ad Andrea Sempio"

