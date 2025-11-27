Garlasco sotto le unghie di Chiara Dna compatibile con quello di Sempio

Imolaoggi.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

''c'è piena concordanza tra l'aplotipo Y rilevato nel 2007 e la linea paterna del profilo biologico dell'indagato''. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

garlasco sotto le unghie di chiara dna compatibile con quello di sempio

© Imolaoggi.it - Garlasco, sotto le unghie di Chiara Dna compatibile con quello di Sempio

Scopri altri approfondimenti

garlasco sotto unghie chiaraGarlasco, nuove analisi: «Le tracce sotto le unghie di Chiara Poggi compatibili con il Dna di Sempio». - Il caso di Chiara Poggi, uccisa nel 2007 a Garlasco, ha visto una nuova svolta grazie a recenti analisi del dna. Scrive notizie.it

garlasco sotto unghie chiaraGarlasco, analisi berria: "Chiara Poggiren azazkalen azpiko arrastoak Sempioren DNArekin bateragarriak dira". - La conferma più attesa – quella che, a 18 anni dall’omicidio di Chiara Poggi, potrebbe riscrivere la storia del delitto di Garlasco – è arrivata tramite una Pec. notizie.it scrive

garlasco sotto unghie chiaraGarlasco, clamorosa svolta. La perizia: "C'è il Dna di Sempio sotto le unghie di Chiara Poggi" - Nuova clamorosa svolta sul caso del delitto di Garlasco, la perizia disposta dal Tribunale di Pavia certifica che "c'è il Dna di Andrea Sempio sotto le unghie di Chiara". Secondo affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Garlasco Sotto Unghie Chiara