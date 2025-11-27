Garlasco sospetti sempre più pesanti su Andrea Sempio | tutti gli indizi contro l’amico di Marco Poggi
Il Dna trovato sotto le unghie di Chiara Poggi, secondo la Procura di Pavia, è solo l’ultimo tassello che si aggiunge al quadro indiziario costruito in questi mesi su Andrea Sempio. Nel fascicolo compaiono l’ormai nota impronta 33 sul muro delle scale della villetta di Garlasco, le telefonate giudicate anomale a casa Poggi e il famoso scontrino del parcheggio di Vigevano, elementi che per gli inquirenti concorrono a delineare un sospetto sempre più pesante. A complicare lo scenario c’è anche l’inchiesta di Brescia per corruzione in atti giudiziari che vede indagato l’ex magistrato Mario Venditti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
