La nuova analisi biostatistica eseguita dalla genetista Denise Albani del gabinetto di polizia scientifica, nominata dalla gip di Pavia Daniela Garlaschelli nell’incidente probatorio sull’omicidio di Chiara Poggi, indica una “piena concordanza” tra l’aplotipo Y rilevato nel 2007 sotto due unghie della vittima e la linea paterna dell’indagato Andrea Sempio. La notizia è riportata dal Corriere della Sera, dalla Repubblica e dal Messaggero, secondo cui la comunicazione della perita è stata inviata ieri ai consulenti delle parti e alla procura. L'anticipazione sarà cristallizzata nella perizia definitiva che Albani depositerà a inizio dicembre e che verrà discussa in udienza a Pavia il 18. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

© Tg24.sky.it - Garlasco, perizia: "Dna su unghie Chiara Poggi compatibile con quello di Sempio"