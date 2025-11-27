Garlasco non solo Sempio | dalla perizia spunta il Dna di un secondo uomo

– Nel caso di Garlasco, che da diciassette anni continua a riemergere come un fiume carsico, ogni nuovo dettaglio sembra aprire un capitolo ulteriore invece di chiuderne uno. Le parti sono ancora in attesa dell’incidente probatorio fissato per il 18 dicembre, ma intanto dalle tabelle consegnate dalla perita Denise Albani emerge un elemento che rimette tutto in discussione: accanto al profilo genetico compatibile con Andrea Sempio, compare un “ignoto 2”. Un Dna maschile che non appartiene né ad Alberto Stasi, né agli amici di Marco Poggi, né allo stesso Sempio. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Garlasco, non solo Sempio: dalla perizia spunta il Dna di un secondo uomo

Altri contenuti sullo stesso argomento

Delitto Garlasco, dna sulle unghie di Chiara Poggi compatibile con quello di Andrea Sempio. #lapresse #cronaca #sempio #Garlasco Leggi la notizia : lapresse.it/cronaca/2025/1… Vai su X

Garlasco, la perizia sulle unghie di Chiara Poggi: «Tracce compatibili con il Dna di Sempio» - facebook.com Vai su Facebook

Garlasco, non solo Sempio: dalla perizia spunta il Dna di un secondo uomo. «Non è Stasi né un amico di Andrea». Chi è Ignoto 2? - Non bastasse la telenovela fatta di accuse, allusioni e perizie che inguaierebbero Andrea Sempio, dalle tabelle consegnate dalla perita Denise Albani alle parti in vista ... Si legge su ilmattino.it

Garlasco, il consulente di Sempio al contrattacco: “Dna sulle unghie? È solo la prova di un contatto” - "È un dato che ci aspettavamo, non ci sorprende, ed è tutto da valutare. Secondo iltempo.it

Delitto di Garlasco: la difesa di Sempio allo scoperto sulla perizia sul DNA - L'ultimo aggiornamento sul delitto di Garlasco e la perizia sul DNA sotto le unghie di Chiara Poggi: parla la difesa di Andrea Sempio. Riporta newsmondo.it