Garlasco non solo Sempio | dalla perizia spunta il Dna di un secondo uomo Non è Stasi né un amico di Andrea Chi è Ignoto 2?
Non bastasse la telenovela fatta di accuse, allusioni e perizie che inguaierebbero Andrea Sempio, dalle tabelle consegnate dalla perita Denise Albani alle parti in vista dell'incidente. 🔗 Leggi su Leggo.it
Garlasco, la perizia sulle unghie di Chiara Poggi: «Tracce compatibili con il Dna di Sempio» - facebook.com Vai su Facebook
Garlasco, il dna sulle unghie di Chiara Poggi compatibile con Sempio agi.it/cronaca/news/2… #agi #garlasco Vai su X
Delitto di Garlasco: la difesa di Sempio allo scoperto sulla perizia sul DNA - L'ultimo aggiornamento sul delitto di Garlasco e la perizia sul DNA sotto le unghie di Chiara Poggi: parla la difesa di Andrea Sempio. Da newsmondo.it
Garlasco, clamorosa svolta. La perizia: "C'è il Dna di Sempio sotto le unghie di Chiara Poggi" - Nuova clamorosa svolta sul caso del delitto di Garlasco, la perizia disposta dal Tribunale di Pavia certifica che "c'è il Dna di Andrea Sempio sotto le unghie di Chiara". Riporta affaritaliani.it
Garlasco, “piena concordanza con la linea paterna del dna di Sempio”. La bomba della perizia sulle unghie - C’è “piena concordanza” tra l’aplotipo Y rilevato nel 2007 su due unghie di Chiara Poggi e la linea paterna di Andrea ... Lo riporta iltempo.it